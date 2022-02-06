الأهلي بمن حضر.. ملخص مباراة المارد الأحمر ومونتيري في كأس العالم للأندية (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق مونتيري المكسيكي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي، ضمن منافسات الدور التمهيدي ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في دولة الإمارات.

أحرز هدف المباراة الوحيد محمد هاني في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: علي لطفي - رامي ربيعة - محمد مغربي - ياسر إبراهيم - علي معلول - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - محمد هاني - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

فيما دخل مونتيري المكسيكى المباراة بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: إستيبان أندرادا،الدفاع: إيريك أجيري، فيكتور مورينو، سيباستيان فيجاس، ماتياس كرانفيتير،الوسط: سيلسو أورتيز، لويس رومو، أرتورو جونزاليس، ماكسيميليانو ميزا،الهجوم: رودافو بيتزارو، مورى.

ويخوض نادي الأهلي كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي بعد تتويجه في العام الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا تحت قيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

ولعب الأهلي مباراة مونتيري في وجود صعوبات كثيرة بسبب الغيابات الكثيرة التي تضرب صفوفه، ما بين لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف أو لاعبيه المصابين أكرم توفيق وبدر بانون وعمار حمدي وحسام حسن وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الثلاثاء المقبل.

شاهد ملخص المباراة: https://btolat.myvidnow.net/embed/EGTNiMlqH1f6i