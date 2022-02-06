الرد في الملعب.. صلاح يرفض التعليق على مهاترات ماني قبل النهائي

الشارقة - اميمة ياسر - رفض محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني التعليق على تصريحات زميله ساديو ماني بشأن توقعه فوز السنغال على َمصر بهدف نظيف، مؤكدا أن الرد الحقيقي سيكون في الملعب.

وقال صلاح، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، لزملائه فى المنتخب، إنه كان بمقدوره الرد على ماني فى الموتمر الصحفي أمس، وأن يصرح بأنه يتوقع فوز مصر بثنائية ولكنه يرفض المهاترات قبل اللقاء المراقب.

وأكد صلاح أنه يفضل أن يكون الرد فى الملعب وليس فى وسائل الإعلام، مطالبا زملائه بالقتال لتحقيق الفوز والعودة بالكأس.

يواجه المنتخب الوطني، نظيره السنغالي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل ثان مجموعته برفقة النسور الخضر.

وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، لتضرب مصر موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

حكم مباراة مصر والسنغال

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إسناد مهمة إدارة مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

التشكيل المتوقع

يغيب عن الفراعنة عمر كمال عبد الواحد للإيقاف، ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبوجبل

الدفاع: إمام عاشور، الونش، محمد عبد المنعم، أبو الفتوح

الوسط: النني، السولية، محمد صلاح، مرموش، حمدي فتحي

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1،2 Max لنقل اللقاء، بتعليق: علي محمد علي.

كما أعلنت قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات، نقل مباراة مصر والسنغال.

وتأتي قناة الجزائرية الأولى عبر القمر الصناعي المصري باسم Programme NationalHD، وذلك على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي، وشفرة القناة هي: 1100001100000000.

ونظرًا لأن القناة مُشفرة يتطلب منك عند ضبط التردد اتباع الخطوات الآتية:

- ضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

- اختر تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد الانتهاء من ضبط التردد سيتطلب منك إدخال شفرة القناة وهى: 1100000000000000

وفيما يلي فيديو توضيحي لكيفية تشغيل قناة الجزائرية الأرضية على جميع الرسيفرات: