مجاناً.. 8 قنوات مفتوحة وبث على اليوتيوب لنقل نهائي كأس أمم إفريقيا بين مصر والسنغال.. إليكم الترددات

الشارقة - اميمة ياسر -

نشرت صحيفة "الوطن" قائمة بالقنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة مصر والسنغال، في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة بالكاميرون.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي القنوات المفتوحة التي ستنلق مباراة مصر والسنغال اليوم:

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000.

- قناة فارزيش من طاجيكستان: النايل سات، تردد: 11555، معدل استقطاب عمودي، معدل الترميز: 30000.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

ووفقاً لموقع "مصراوي"، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قرر بث المباراة مباشرة مع اختيار تعليق باللغة الفرنسية أو الإنجليزية عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب" وموقعه الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث.

ومن المقرر أن تنقل قناتا beIN Sports HD 1 Max، وbeIN Sports HD 2 Max مباراة مصر والسنغال، إن أن شبكة قنوات "بي إن سبورت" هي الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.