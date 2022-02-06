شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يدعم لاعبى المنتخب: بالتوفيق يا أرجل رجالة وترجعوا بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، رسالة إلى لاعبي الفراعنة قبل خوض المباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، والتى تجمع مصر والسنغال فى التاسعة مساءً، وكتب أكرم عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بالتوفيق يا أرجل رجالة وترجعوا بالبطولة إن شاء الله".

وكان مشوار أكرم توفيق مع الفراعنة قد انتهى سريعاً مع الفراعنة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام نيجيريا.



أكرم توفيق

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد أولمبييه بالكاميرون.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب أفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.