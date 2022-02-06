شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستعين باللاسلكى للتواصل مع مساعديه أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، للاستعانة بجهاز لاسلكي للتواصل مع جهازه المعاون أثناء مباراة السنغال الليلة في نهائي أمم أفريقيا.

ويتواجد كيروش في المدرجات اليوم بسبب قرار إيقافه مباراتين من قبل الكاف بعد طرده أمام الكاميرون.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى تمام التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة إلى ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.

على الجانب الآخر، صعد أسود التيرانجا كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3/1، قبل أن تصعد للنهائى بعد الفوز على بوركينا فاسو فى نصف النهائي بنتيجة 3/1.