شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلغى ودية المقاولون خوفاً من الإجهاد قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة الأرجنتيني خوان براون، إلغاء المباراة الودية أمام المقاولون العرب والتي كان مقررا إقامتها غدًا الاثنين على ملعب الإسماعيلية، حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإجهاد أو الإصابات قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لملاقاة فيوتشر مساء الخميس المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثامن جولات المسابقة المحلية.

وكان الدراويش قد خاض تجربة قوية أمس السبت أمام القناه والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدفًا والتي جاءت للاطمئنان على حالة الانسجام التي وصلت بين اللاعبين القدامي والصفقات الجديدة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي وأخرها مواجهة الدراويش والجونة في ختام دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر، قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل.

وكان فيوتشر قد عاد إلى التدريبات الأربعاء الماضي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث تصدر فيوتشر مجموعته ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.