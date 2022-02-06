شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ضابط إيقاع وسط الفراعنة فى مواجهة أسود التيرانجا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية عبر تويتر بعض اللقطات لإدريسا جاى وعمرو السولية، لاعب وسط السنغال ومصر، قبل اللقاء المرتقب بين المنتخبين فى نهائي أمم أفريقيا والمقرر إقامته على ملعب أولمبييه بالكاميرون فى التاسعة مساءً.

وعلق الحساب الرسمى للكان، "إدريسا جاى وعمرو السولية علامة مميزة فى خط وسط أسود التيرانجا والفراعنة".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد أولمبييه بالكاميرون.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب أفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.