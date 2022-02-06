شكرا لقرائتكم خبر عن رانجواجا يقود مران بدني وتدريبات متنوعة فى الأهلي قبل مواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الأهلي فقرات بدنية خفيفة ومتنوعة للاعبين في بداية مران الأهلي الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب الكريكيت بأبو ظبي في الإمارات.

وخاض فريق الأهلي تدريبات بدنية متنوعة بالكرة لمدة٤٠ دقيقة، مع تخفيف الحمل البدني وذلك لتفادي حالة الإرهاق، بعد الجهد الذي بذله اللاعبون في لقاء في لقاء أمس.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، في ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني، في مباراة الدور ربع النهائي التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي ليتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لمونديال الأندية المقام حاليا في الإمارات.

ويواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة؛ مساء بعد غد الثلاثاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.