شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح vs مانى.. صراع أفريقى بنكهة إنجليزية "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة مصر والسنغال، المقرر لها التاسعة مساء اليوم، فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2021، صراعاً من نوع خاص بين الثنائى محمد صلاح قائد الفراعنة ومانى قائد أسود التيرانجا، حيث يتزامل الثنائى في فريق ليفربول الإنجليزي، ودائما ما تشهد مباريات فريقهما منافسة خاصة على تسجيل الأهداف.

ويرصد ”الخليج 365” أرقام صلاح ومانى مع ليفربول منذ انضمام الثنائى للفريق الإنجليزي وكذلك أرقام كل لاعب منهما مع منتخب بلاده.



صلاح وماني

أرقام صلاح مع ليفربول

لعب : 229

سجل : 148

صنع : 56

أرقام مانى مع ليفربول

لعب : 244

سجل : 107

صنع : 44

أرقام صلاح مع منتخب مصر

لعب : 79

سجل : 45

صنع : 25

أرقام مانى مع منتخب السنغال

لعب : 84

سجل : 28

صنع : 20