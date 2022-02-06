شكرا لقرائتكم خبر عن السنغال في مواجهة مصر من أجل معانقة الذهب في نهائي الكان ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية فيديو عبر تويتر مستعرضاً أبرز لقطات البطولة لمنتخبي مصر والسنغال، قبل الوصول إلى المباراة النهائية المقرر إقامتها في التاسعة مساء على استاد أولمبييه بالكاميرون، وعلق الحساب الرسمي للبطولة: مباراة واحدة. لقب واحد، السنغال في مواجهة مصر من أجل معانقة الذهب في نهائي.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.