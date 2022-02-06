شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبد السلام ريشة لاعب اليد: كان حلمى أكون موديل وبحب حماقى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد عبد السلام "ريشة" نجم كرة اليد بالزمالك السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
السينما والأفلام.
بتدخل المطبخ؟
أحيانا.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
تحضير الفطار بشكل عام.
من نجمك المفضل؟
عادل أدهم ومحمود عبد العزيز.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
موديل.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟
أحمد حلمى.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الفورمال.