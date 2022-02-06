شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد عبد السلام ريشة لاعب اليد: كان حلمى أكون موديل وبحب حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب محمد عبد السلام "ريشة" نجم كرة اليد بالزمالك السابق.

السينما والأفلام.

أحيانا.

تحضير الفطار بشكل عام.

عادل أدهم ومحمود عبد العزيز.

عمرو دياب.

موديل.

أحمد حلمى.

الفورمال.