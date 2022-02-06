شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصل على 31 مليون جنيه بعد التأهل لنصف نهائي مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل النادي الأهلي على مكافأة قدرها 2 مليون دولار، ما يعادل 31 مليون جنيه مصرى، بعد التأهل لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات بالفوز على مونتيري المكسيكي فى اللقاء الذى جمع الفريقين أمس، السبت، على استاد آل نهيان في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلى حقق فوزاً مهماً على مونتيري أمس بهدف نظيف سجله محمد هاني فى ضربة البداية للفريق الأحمر بمونديال الأندية خلال مشاركته السابعة في البطولة العالمية.

ولم يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشكل رسمي عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2021، ولكن اعتماداً على النسخ السابقة، يحصل كل فريق تأهل لنصف النهائي على مليوني دولار، فيما يحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وصاحب المركز الثالث على 2.5 مليون دولار.

فيما يجني أصحاب المراكز الخامس والسادس والسابع على 1.5 مليون دولار، ومليون دولار، ونصف مليون دولار على التوالى، فيما يبلغ إجمالي الجوائز 16.5 مليون دولار.

ويدين نادي الأهل بالفضل فى انتصاره لمدافعه محمد هاني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد للمارد الأحمر بحلول الدقيقة 53 من زمن اللقاء على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحقق العملاق المصري بذلك انتصاره الخامس في تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية، وسجل الهدف الثالث عشر في المونديال.

وضرب نادي الأهلي موعدا في الدور قبل النهائي للمونديال مع فريق بالميراس البرازيلي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة أيضا.