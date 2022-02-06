شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف "حارس الأرقام التاريخية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "45" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد عبد المنصف، حارس مرمى الاتحاد السكندرى الحالي والزمالك السابق اليوم الأحد بعيد ميلاده الـ45، حيث ولد فى 6 فبراير 1977، ولعب لخمسة أندية بالدورى العام وهى الزمالك، إنبى، الاتحاد السكندرى، الجونة ووادى دجلة.

وبدأ "أوسة" مسيرته الكروية مع نادى مزارع دينا قبل أن ينتقل لنادى الزمالك عام 1999، ليقضى حارس الأبيض مسيرة طويلة مع النادى استمرت أكثر من 11 عاما.

ويمتلك عبد المنصف مسيرة دولية حافلة مع منتخب الفراعنة، حيث شارك مع المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسخ 2006، والتى أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطنى، و 2008 والتى انتزعها الفراعنة أيضاً تحت قيادة المعلم حسن شحاته.

وتوج عبد المنصف مع الزمالك بالعديد من البطولات، حيث حصد لقب الدورى 3 مرات فى المواسم 2000-2001 ، 2002-2003 ، 2003-2004، كما حقق لقب كأس مصر 3 مرات أيضا 2000، 2002 ، 2008، وكأس السوبر المصرى مرتين 2001، 2002، ودورى أبطال إفريقيا مرة عام 2002، والسوبر الإفريقى مرة عام 2003، وكأس الكؤوس الإفريقية 2000، وكأس العالم العربى للأندية 2003، وكأس السوبر المصرى السعودى 2003.

ويعد عبد المنصف أكبر لاعبى دورى موسم 2021-2022، حيث يبلغ "أوسة" من العمر 45 عامًا ، ويخوض موسمه الـ26 في البطولة، كما أنه تخطى حاجز الـ400 مباراة رفقة خمسة فرق.

وحطم الأسطورة محمد عبد المنصف الرقم القياسى الذى سبق وحققه أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزى، النجم الويلزى السابق رايان جيجز، وفرانشيسكو توتى نجم ليفربول الإيطالى السابق، حيث سجل "أوسة" رقما قياسيا جديدا بمشاركته فى 25 موسم متتالى، بمجرد ظهوره فى مواجهة البنك الأهلى فى أولى جولات الموسم الماضى لبطولة الدورى المصرى 2021/2020 ، معززا رقمه كأكثر لاعب شارك فى عدد من مواسم الدورى تاريخيا.

وقال محمد عبد المنصف، إنه ما زال يطمح فى اللعب فى كأس العالم، مضيفا: "دوافعى الآن هى نفس دوافعى عندما بدأت اللعب.. الأمنيات جميلة لكن بدون تعب وإرادة لا تتحقق".

وأضاف فى تصريحات له عقب المباراة: "ضحيت بالكثير لكى ألعب فى الدورى فى 25 موسما متتاليا".