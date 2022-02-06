شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير ينضم للجهاز الفني للبنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد سمير نجم الزمالك السابق للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بقيادة خالد جلال خلال الساعات القليلة الماضية، ليتولى منصب المدرب بالجهاز المعاون لجلال.

وعقد مسئولو نادي البنك الأهلي جلسة مع أحمد سمير فى حضور خالد جلال، ورحب خلالها بانضمام نجم الزمالك السابق للجهاز الفني للفريق.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد سمير مهام عمله بالتواجد في تدريب الفريق اليوم الأحد، ويستعد البنك الأهلي لمواجهة فريق سموحة المقرر لها يوم 10 فبراير الجاري، والمؤجلة من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسبق لأحمد سمير العمل مدربا عاما مع البرازيلي فييرا في سموحة، بخلاف توليه منضب المدرب العام للمقاولون العرب من قبل، كما عمل مدربا عاما لنادي زد في الجهاز الفني لإسماعيل يوسف قبل أن يرحل وينضم للجهاز الفني للبنك الأهلي.

ووضع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى برنامج أعداد خاص للمهاجم ناصر منسى الوافد الجديد لرفع الكفاءة البدنية له أستعدادا للدفع به في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويشارك ناصر منسى في التدريبات الجماعية لفريق البنك الاهلى للتأقلم مع لاعبى الفريق حيث يعد المهاجم صاحب 24 عام من أفضل المهاجمين ويرغب في الظهور بشكل قوى خلال المرحلة المقبلة .