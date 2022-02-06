شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنعم وكوليبالي وجهاً لوجه قبل نهائي أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي لأمم أفريقيا عبر تويتر مقارنة بين محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، وخاليدو كوليبالي مدافع منتخب السنغال، قبل اللقاء المنتظر بين مصر والسنغال فى نهائي أمم أفريقيا والمقرر إقامته فى التاسعة مساءً باستاد أولمبييه بالكاميرون.

ونشر حساب البطولة فيديو لأبرز لقطات المدافعين خلال البطولة وعلق: "خاليدو كوليبالي ومحمد عبد المنعم قلبا دفاع منتخبي السنغال ومصر قدما أداءً مُميزًا فى أمم أفريقيا".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً باستاد أولمبييه بالكاميرون.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب أفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.