شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح لزميله ساديو ماني: أرفض المهاترات والرد فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي الرد على تصريحات زميله ساديو ماني بشان توقعه فوز السنغال على َمصر بهدف نظيف. وقال محمد صلاح لزملائه فى المنتخب، إنه كان بمقدوره الرد على ماني فى الموتمر الصحفي أمس، وأن يصرح بأنه يتوقع فوز مصر بثنائية ولكنه يرفض المهاترات قبل اللقاء المراقب.

وأكد صلاح لزملائه أنه يفضل أن يكون الرد فى الملعب وليس فى وسائل الإعلام، مطالبا بالقتال فى الملعب لتحقيق الفوز والعودة بالكأس.

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة إلى ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، الذى يستضيف مباراة منتخب مصر والسنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

بدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة، حيث خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية، ليضرب الفراعنة موعداً مع السنغال في المباراة النهائية.