شكرا لقرائتكم خبر عن أين تشاهد بعثة الأهلي مباراة مصر والسنغال فى نهائي أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، عقد محاضرة مع لاعبى الفريق قبل مباراة منتخب مصر والسنغال الليلة بنهائى أمم أفريقيا فى الكاميرون، على أن تُشاهد بعثة الأهلى مباراة الفراعنة المرتقبة فى قاعة المُحاضرات للفريق بأحد طوابق فندق الإقامة بالإمارات.

وخاض الأهلى صباح اليوم، الأحد، مرانه الأول استعداداً لمباراة بالميراس البرازيلى فى نصف نهائى مونديال الأندية والمقرر لها بعد غد الثلاثاء بملعب آل نهيان بالإمارات.

وجاء خوض مران الأهلى صباح اليوم، وقرر موسيمانى عقد محاضرة للفريق قبل مباراة مصر والسنغال حتى يتمكن أفراد البعثة من متابعة مباراة الفراعنة المرتقبة التى ستقام فى التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفاز الأهلى على فريق اف سى مونتيرى بهدف نظيف أحرزه محمد هانى فى مباراة الدور ربع النهائى التى أقيمت أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي؛ ليتأهل الفريق إلى نصف نهائى مونديال الأندية المقام حاليا فى الإمارات.

ويواجه الأهلى فريق بالميراس البرازيلى فى المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء بعد غد الثلاثاء، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم للأندية.