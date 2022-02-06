شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يستعين بعمر كمال في مواجهة الإسماعيلي بعد العودة من الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق فيوتشر، أن عمر كمال عبد الواحد سينتظم في تدريبات فيوتشر بعد العودة من الكاميرون وذلك بالتنسيق مع اللاعب، وقال عبد الكريم في تصريحات لـ ”الخليج 365”: نتواصل مع اللاعب بشكل مستمر عن طريق علي ماهر المدير الفني وعبد الظاهر السقا مدير النادي، لدعمه وتحفيزه، ومن المقرر أن يحصل على راحة قصيرة بعد عودته من الكاميرون قبل الانتظام في مران الفريق استعداداً للإسماعيلي.

واصل عبد الكريم: سعداء بمستوى عمر كمال عبد الواحد وكذلك محمد عبد المنعم ونتمنى أن تكلل جهود المنتخب الوطني بالنجاح وحصد اللقب اليوم.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الإسماعيلي وأخرها مواجهة الدراويش والجونة في ختام دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الأصفر، قبل اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الخميس المقبل.

وكان فيوتشر قد عاد إلى التدريبات يوم الأربعاء الماضي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، عقب انتهاء دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية، حيث تصدر فيوتشر مجموعته ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويستعد فيوتشر لمواجهة الاسماعيلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وضم فيوتشر 5 صفقات جديدة في يناير الماضي وهم: أليو نداي، صالح شحادة، سليمان خالد، مروان الصحراوي، وعبد الرحمن مانو إعارة من الأهلي.

وفي المقابل وافق فيواشر على إعارة محمد علاء لالا وكريم عرفات إلى المقاصة، والغاني دياوسي تايلور إلى المريخ السوداني، بالإضافة إلى الموافقة على قطع إعارة محمد عبد المنعم وعودته للأهلي.

كما مدد فيوتشر استعارة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي، لمدة موسم إضافي.