شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول و4 محترفين يزينون قائمة منتخب مصر للناشئين لمواجهة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب الناشئين لكرة القدم (مواليد 2006)، استدعاء 30 لاعبًا من بينهم خمسة محترفين فى الدوريات الأوربية هم:

- تيبو غوبريل ( هوفنهايم الألماني)

- كريم أحمد ( ليفربول الإنجليزي)

- سليم طلب (هيرتا برلين الألماني)

- إبراهيم حجازي ( رايو فاييكانو الإسباني)

- امير صالح ( أوتريخت الهولندي)

بالإضافة إلى اللاعبين:

عبد المنعم تامر ( أف سي مصر ) زياد هيثم ( بيراميدز ) عمر كامل ( الأهلى ) احمد محمد عابدين ( الأهلي ) عبد الرحمن علي ( الزمالك ) ادم محمد حسن ( المقاولون العرب ) محمد نبيل ( غزل المحلة ) على نوفل ( الزمالك ) إبراهيم عادل ( الأهلى ) محمد عبد المنعم ( أف سي مصر ) يوسف محمود ( بيراميدز ) محمد السيد ( الزمالك ) يوسف اسلام ( الأهلى ) محمد عبد الناصر ( المقاولون العرب ) على إيهاب ( انبي ) مروان محمود( أف سي مصر ) هشام مصطفي ( الأهلى ) عمر سيد معوض ( الأهلي) محمد رأفت عبد المقصود ( المقاولون العرب ) عمار وليد ( الأهلى ) عمر خذر ( أف سي مصر ) عبد الرحمن هاني ( وادي دجلة) بشار اشرف ( الأسماعيلى ) احمد محمود جبل ( نجوم المستقبل ) حيام عادل ( الأهلى).



منتخب مصر للناشئين

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقًا بعد غد الثلاثاء استعدادً للمباراتين الوديتين أمام الإمارات المقرر اقامتهما يومي 16، 18 من فبراير الحالي في اطار وقوف الجهاز الفني على مستوي اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار.

ويتكون الجهاز الفني من: محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبد الغفار المدرب العام، عصام عبده المدرب المساعد، يوسف طاهر مدرب حراس مرمي ، حسين محمد فتوح طبيبا ، احمد سامي مديرًا إداريا ، احمد شريف معد بدني عباس حسنين مدلكا وشريف نعيم مسئول مهمات.