شكرا لقرائتكم خبر عن قبل نهائي أمم أفريقيا.. كيروش يحلم بإنجاز تيتوش وسميث ويخشى "صدمة" كوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحلم البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بأن يسير على درب المجري بال تيتكوش والإنجليزي مايك سميث حينما يقود منتخب مصر في نهائي أمم أفريقيا أمام السنغال في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت القاهرة.

ويتطلع المدرب البرتغالي لأن يكون المدرب الأجنبي الثالث الذي يقود مصر للتتويج بأمم أفريقيا.

ويُعد كيروش رابع مدرب أجنبي يقود مصر في نهائي أمم أفريقيا بعد كلاً من بال تيتوش ومايك سميث والأرجنتيني هيكتور كوبر.

المدرب المجري بال تيتوش كان أول مدرب أجنبي يقود مصر في نهائي أمم أفريقيا وكذلك في نهائي عام 1959، الذي أُقيم في مصر، ووقتها توّجت مصر باللقب بالفوز على حساب السودان بهدفين لهدف.

وقاد المدرب الإنجليزي مايك سميث منتخب مصر في نهائي عام 1986 وتوّج باللقب بالفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية.

أما المدرب الأجنبي الثالث الذي قاد مصر في نهائي أمم أفريقيا فكان كوبر الذي قاد مصر في نهائي عام 2017 بالجابون، وخسرت مصر وقتها اللقب (1_2) أمام الكاميرون.

ويتطلع كيروش لأن يسير على درب تيتوش وسميث ويتوّج باللقب الأفريقي الثامن في تاريخ الفراعنة ، ويهرب من مصير كوبر في موقعة الليلة بنهائي أمم أفريقيا.