شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي فى الإمارات.. ضربات ثابتة وفقرة لحراس المرمى استعدادا لبالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الجهاز الفنى للأهلى مران الفريق على ملعب الكريكيت فى أبوظبى بالإمارات، ظهر اليوم، بفقرات للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة، وكذلك التصويب على المرمى.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، فى ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلى الفوز على فريق إف سى مونتيرى المكسيكى بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني فى مباراة ربع النهائى للبطولة التى أقيمت أمس على استاد آل نهيان فى أبوظبي، ليتأهل الفريق إلى الدور نصف نهائى البطولة.

ويواجه الأهلى فريق بالميراس البرازيلى فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء بعد غدٍ، الثلاثاء، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم للأندية.

فيما خاض ثلاثى حراسة مرمى الفريق «مصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف» تدريبات بدنية قوية ومتنوعة بالكرة تحت قيادة يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، وذلك خلال مران اليوم، فيما خاض «على لطفي» تدريبات بدنية خفيفة بالكرة للاستشفاء وتفادى الإرهاق بعد مشاركته فى لقاء الفريق أمس أمام مونتيرى المكسيكى بطل «كونكاكاف».

وحرص الجهاز الفنى للأهلى على استئناف تدريبات الفريق دون راحة، فى ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية.