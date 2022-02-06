شكرا لقرائتكم خبر عن من الذاكرة.. عندما هزم الفراعنة أسود التيرانجا 2/1 بأمم أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمي لبطولة كأس الأمم الأفريقية آخر مواجهة جمعت مصر والسنغال فى أمم أفريقيا عام 2006، عندما فاز المنتخب الوطنى على أسود التيرانجا بهدفين مقابل هدف فى نصف النهائي قبل أن ينتزع اللقب.

ونشر حساب أمم أفريقيا فيديو من مواجهة المنتخبين وعلق: "عودة بالذاكرة عندما نجح منتخب مصر فى التفوق على السنغال بهدفين لهدف فى آخر مواجهات المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية عام 2006".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة السنغال في المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في التاسعة مساء على استاد أولمبييه بالكاميرون.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميروني بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.