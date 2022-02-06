شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد حسام حسن قبل مواجهة بالميراس بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك حسام حسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت اليوم على ملعب الكريكيت بأبو ظبي في الإمارات.

وخضع حسام حسن لاختبار طبي قبل بداية المران؛ للاطمئنان على تعافيه من الإصابة بشد في عضلة السمانة وجاهزيته للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

وشارك حسام حسن للمرة الأولى في فقرات مران الأهلي الجماعي بشكل كامل اليوم بعد تعافيه من «شد عضلة السمانة». وحرص الجهاز الفني للأهلي على استئناف تدريبات الفريق اليوم دون راحة، وذلك استعدادا لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وحقق الأهلي الفوز على فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هاني في المباراة التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي في الدور ربع النهائي للبطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية ليضرب موعدا مع فريق بالميراس البرازيلي في المباراة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل.

وكان الأهلي قد واجه بالميراس في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية وفاز عليه بركلات الترجيح من نقطة الجزاء ليتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في البطولة.