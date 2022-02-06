شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستخدم تكنولوجيا جديدة فى القياسات البدنية على طريقة ليفربول ومان سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استخدام تكنولوجيا «GNSS» الجديدة فى القياسات البدنية للاعبى الفريق بداية من المران الجماعى الذى أقيم اليوم على ملعب الكريكيت بأبوظبى فى الإمارات.

ووجه «أبوعبلة» الشكر لمجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب، وحسام غالي، عضو المجلس، وأمير توفيق، مدير التعاقدات؛ للمساعدة فى سرعة التوصل لاتفاق شراء وتشغيل تكنولوجيا «GPS tracking technology GNSS» واستخدامها بشكل دائم مع اللاعبين عبر قمصان خفيفة يتم ارتداؤها تحت «تى شيرت» اللاعبين فى التدريبات والمباريات.

وقال «أبوعبلة»، إن القميص الذى يرتديه اللاعبون تحت «تى شيرت» التدريبات يحتوى على جهاز تتبع GPS يسجل كل قياسات اللاعبين البدنية.

وأوضح أن الأهلى تعاقد مع شركة Statsports الإنجليزية المتخصصة فى تطوير هذا النوع من التكنولوجيا فى القياسات البدنية، ليصبح النادى الأول فى الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يستخدمها على غرار أندية مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال وتوتنهام، وليفربول، والمنتخب الانجليزي، والمنتخب البرازيلي، وسبورتنج لشبونة.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن الشركة الإنجليزية هى صاحبة الريادة فى العالم فى تطوير تكنولوجيا GNSS واستحداث أبرز التفاصيل التى تخص الأحمال ونبضات القلب والأداء البدنى للاعب أثناء التدريبات، وهو ما يساعد على تطوير الأداء البدنى وتقليل حجم الإصابات بين اللاعبين.

واختتم «أبوعبلة» تصريحاته، مؤكدا أن الشركة أوفدت مندوباً متخصصاً للنادى الأهلي؛ لتدريب اللاعبين والجهاز الطبى والمعد البدنى للفريق على استخدام الأجهزة الجديدة.

يذكر أن الجهاز الفنى للأهلى على استئناف تدريبات الفريق دون راحة فى ظل التحضيرات لمباراة نصف نهائى كأس العالم للأندية

. وحقق الأهلى الفوز على فريق اف سى مونتيرى المكسيكى بطل «كونكاكاف» بهدف نظيف أحرزه محمد هانى فى المباراة التى أقيمت أمس فى الدور ربع النهائى للبطولة ليتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائى لمونديال الأندية.

ويواجه الأهلى فريق بالميراس البرازيلى فى السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس العالم للأندية.