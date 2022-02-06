شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق في نزهة على الجليد بالنمسا بعد جراحة الصليبي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال تواجده بالنمسا على هامش خضوعه لجراحة الرباط الصليبي، حيث بدأ أكرم توفيق، الحركة على "عكازات" حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاج طبيعي فى النمسا تحت إشراف الدكتور كريستيان فينك الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح مساء الجمعة الماضي.



أكرم توفيق (1)



أكرم توفيق (2)

وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا فى كأس الأمم الأفريقية.

ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات سفر عمار حمدى لاعب وسط الفريق للنمسا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى، مثل زميله أكرم توفيق، الذى أجراها هناك فى مركز طبى متخصص منذ عدة أيام ولا يزال يقضى هناك فترة التأهيل الأولى لمدة أسبوع، وأثبتت الأشعة التى أجراها عمار حمدى تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات فى أبو ظبى بالإمارات.

وخضع عمار حمدى لأشعة رنين فى أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من مران الأهلى لإصابته فى الركبة أثناء مشاركته فى التقسيمة الجماعية.