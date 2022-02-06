الامارات | موقع مكسيكي.. الغيابات لم تمنع الأهلي المصري من تحطيم حلم مونتيري في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن موقع مكسيكي.. الغيابات لم تمنع الأهلي المصري من تحطيم حلم مونتيري في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلطت الصحف المكسيكية الصادرة اليوم الأحد، الضوء على هزيمة مونتيري أمام فريق الأهلي المصري بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، لحساب الدور الثاني من كأس العالم للأندية، وإطلق موقع "Oncediario" عنوانا نارياً على ممثل بلاده بقوله: "المصريون رغم ألف غياب أخضعوا مونتيري وحطموا حلمه في مونديال الأندية".

بدورها علقت صحيفة "LA Razona" على خروج مونتيري، قائلة: "بدأ مونتيري مغامرته في كأس العالم للأندية، بمواجهة الأهلي، قبل أن يخسر الفريق المكسيكي المباراة بهدف دون رد، مودعاً حلم الصعود إلى منصة التتويج".

وأشارت الصحيفة، إلى أن الفريق المكسيكي بدأ المباراة مسيطراً على مجريات اللعب، ولاحت لديهم في الدقيقة الثانية أولى الفرص، ورغم ذلك نجح الأهلي في الدقيقة 53 من إحراز هدف الفوز عن طريق محمد هاني.

وخاض الأهلي المباراة دون عدد كبير من لاعبيه الذين غابوا عن المباراة لاسباب مختلفة على رأسها تواجد بعض نجوم الفريق مع المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، بجانب وجود إصابات في صفوف الفريق.

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