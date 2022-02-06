الامارات | لاعبو مصر يستعدون للسنغال بـ"طاولة الزهر" وتنس الطاولة وألعاب الفيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو مصر يستعدون للسنغال بـ"طاولة الزهر" وتنس الطاولة وألعاب الفيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسود حالة من الروح المعنوية العالية داخل فندق إقامة لاعبي منتخب مصر في الساعات الأخيرة قبل مباراة السنغال في نهائي البطولة التي تقام عند الـ11 من مساء اليوم.

وقرر مدرب الفراعنة، البرتغالي كارلوس كيروش، خوض الفريق حصة تدريبية واحدة فقط قبل مباراة السنغال بسبب الجهد البدني الواقع على اللاعبين، حيث خاضوا ثلاث مباريات إقصائية، امتدت كل منها إلى أشواط إضافية على الأقل، أمام كوت ديفوار، والمغرب، والكاميرون على الترتيب.

وقضى لاعبو المنتخب يومهم قبل المباراة في أداء مسابقات ترفيهية من بينها طاولة الزهر" وتنس الطاولة وألعاب الفيديو.

وكشف اتحاد الكرة، المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن منتخب مصر اكتفي بتدريب وحيد قبل مباراة السنغال تخلله بعض المسابقات الترفيهية للترويح عن اللاعبين.

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