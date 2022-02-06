الامارات | الاتحاد السوري للسلة يكشف أسرار الانسحاب من بطولة العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السوري للسلة يكشف أسرار الانسحاب من بطولة العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس الاتحاد السوري للسلة، طريق قوطرش، عن الأسباب التي دفعت المنتخب السوري للانسحاب من البطولة العربية بعد ساعات من سحب قرعة البطولة التي تستضيفها دبي من 8 وحتى 16 الجاري. وقال إنها أسباب خاصة، حيث تعذر التحاق بعض اللاعبين المهمين أبرزهم المجنس من أصل سوري ديفيد هيرمز وزميله كمال جنبلاط.

وأكد قوطرش لموقع "بوصلة" السوري، أن المنتخب يتفرغ لتحضيرات النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023، التي سيقابل فيها المنتخبين الإيراني والبحريني يومي 24 و27 الجاري. ونفى في حديثه أن يكون الانسحاب نتيجة ضغوط من المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، بحجة تلقي المنتخب السوري خسائر قاسية خلال مبارياته في دبي.

ويحتل المنتخب السوري مناصفة مع نظيره البحريني المركز الأخير في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2023، برصيد نقطتين، في مجموعة يتشارك في صدارتها منتخبي إيران وكازاخستان بأربع نقاط، بعد أن تجرع "نسور قاسيون" نوفمبر الماضي الخسارة في مواجهتي كازاخستان ذهاباً "74-84"، وإياباً "71-81"، قابلها تلقي البحرين الهزيمة أمام إيران في الذهاب والإياب بنتيجتي "66-82" و"64-100" على التوالي.

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