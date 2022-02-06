الامارات | مصر تعاني أمام السنغال في وجود ماني.. فهل تنكسر العُقدة

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعاني أمام السنغال في وجود ماني.. فهل تنكسر العُقدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنحاز المواجهات التاريخية التي جمعت منتخب مصر ضد السنغال لمصلحة (الفراعنة)، الا أن أسود التيرانغا يتفوقون في المواجهات الأخيرة، وتحديدا منذ بزوغ نجومية ساديو ماني، فقد اصطدم المنتخبان في 13 مواجهة سابقة، فازت مصر في سبع، بينما حققت السنغال الفوز في أربع مواجهات، مقابل التعادل في مناسبتين. وأحرز منتخب مصر 12 هدفا في شباك السنغال، بينما أحرز الاسود ثمانية أهداف.

وحملت آخر مواجهة ذكرى حزينة لمصر، وكانت عام 2015 وحقق منتخب السنغال الفوز في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، فخسر منتخب مصر في الأولى بالسنغال (2-0) بثنائية مامي بيرام ضيوف وساديو ماني، قبل أن يكرر أسود التيرانغا الفوز على استاد القاهرة بنتيجة (1-0)، بهدف مبكر ثان لمامي بيرام ضيوف.

وجمعت المواجهة الأولى المنتخبين عام 1986 في دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، وحقق أسود التيرانجا الفوز (1-0). والتقى المنتخبان في دورة الألعاب الإفريقية عام 1987، وظهرت مصر بقوام المنتخب الأولمبي وحققت الفوز (1-0) بهدف أيمن يونس.

وتجددت المواجهة بينهما بعد عشر سنوات في تصفيات أمم أفريقيا عام 1997، وتعادلا سلبيا ذهابا في السنغال، وفاز منتخب مصر في القاهرة إيابا (2-0) بثنائية حازم إمام وهادي خشبة.

والتقيا في كأس الأمم الأفريقية 2000، وتمكن الفراعنة من تحقيق الفوز (1-0) بهدف حسام حسن. وجاءت المواجهة السادسة عام 2001 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2002، وتعادل الفريقان سلبيا في الذهاب بالسنغال، قبل أن تفوز مصر على أرضها (1-0) بهدف أحمد حسام ميدو، ثم تجدد اللقاء بين مصر والسنغال في كأس الأمم الأفريقية 2002، وحقق منتخب السنغال الفوز الثاني له أمام الفراعنة بعد التفوق بنتيجة (1-0) خلال دور المجموعات.

وجمعهما لقاء ودي عام 2003، فازت مصر (1-0) بهدف حمل توقيع أحمد حسام ميدو. وفي الودية الثانية عام 2005، حقق منتخب مصر الفوز (4-2)، وحملت الرباعية توقيع حسن مصطفى، عماد متعب وعمرو زكي (هدفين). وضرب منتخب مصر موعدا جديدا مع السنغال في كأس الأمم الأفريقية 2006 في الأراضي المصرية، وحقق الفراعنة الفوز (2-1)، وأحرز الهدفين أحمد حسن من ركلة جزاء وعمرو زكي.

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