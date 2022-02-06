الامارات | الجزيرة يتحدى الهلال بـ"روح مونديال 2017"

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتحدى الهلال بـ"روح مونديال 2017" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة 08:30 مساء اليوم نحو استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي التي ستشهد مواجهة عربية - خليجية في الدور الثاني من كأس العالم للأندية لكرة القدم، حين يستقبل الجزيرة الهلال السعودي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، في وقت سيتأهل فيه الفائز لمواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي المسابقة.

ويستدعي فريق الجزيرة روح 2017، حين شق طريقه للمربع الذهبي وقتها، وواجه ريال مدريد الاسباني، لكن عليه في الوقت الحالي أن يجتاز عقبة "الزعيم" ليصطدم بعدها ببطل أوروبا. وكان الجزيرة تجاوز حمى البدايات في المسابقة، وحقق فوزاً عريضاً بنتيجة 4-1 على منافسه بيراي التاهيتي في المباراة الافتتاحية التي أقيمت الخميس الماضي، لكن تلك المواجهة لم تكن تمثل أي تحد لـ"فخر أبوظبي"، خاصة وأن الفريق القادم من خلف البحار كان الفوز عليه في المتناول.

وأقر مدرب الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر بصعوبة المواجهة، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يحول دون رغبة فريقه في تقديم عرض جيد واستثمار الدفعة المعنوية التي نالها من جراء الفوز في مباراته الافتتاحية.

وقال كايزر، في المؤتمر الصحافي "نعلم أننا سنواجه فريقا يمثل إحدى القوى الكروية في آسيا، والذي يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المتميزين، ولكن لدينا الثقة في أنفسنا ونسعى إلى تقديم مباراة أخرى رائعة، وأعتقد أن مثل هذه المواجهات تكون فرصة لتقديم أفضل ما لدينا".

وأضاف: " قادرون على خوض هذه المباراة واللعب بمستوى جيد، خاصة وأننا حققنا هدفنا من المواجهة السابقة، وهو تحقيق الفوز وإعطاء الفرصة لمجموعة من اللاعبين الذين لم تسنح لهم الظروف سابقا، ومنح أخرين بعض الراحة، وبالتالي سنخوض المواجهة المقبلة بمجموعة من اللاعبين الذين نالوا قسطا وافرا من الراحة ومستعدين لخوض هذه المواجهة الصعبة".

ونفى كايزر اعتبار أن الضغوط على فريقه ستكون أكبر في هذه المباراة، مؤكداً أن فريقه يتطلع لتقديم الكثير في مباراة الهلال، مؤكداً ان منافسه يظل هو الفريق صاحب الاسم الكبير حتى لو كان هناك تذبذباً في نتائجه المحلية الفترة الأخيرة، لأن البطولة والطموح الآن مختلف.

وستكون مواجهة اليوم بمثابة التحدي الحقيقي لممثل الإمارات خاصة وأنها في مواجهة بطل القارة الآسيوية المدجج بنجوم من العيار الثقيل والتي تعززت بست صفقات إضافية يتقدمها البرازيلي ميشيل ديلجادو " القادم من فلامنجو، والنيجيري أوديون إيجالو المنتقل من الشباب.

ويدخل الفريق السعودي للمواجهة بصفوف مكتملة عقب انضمام البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار إلى قائمة الفريق بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال مدرب الهلال، البرتغالي جارديم إن مواجهة الجزيرة بمثابة المقياس لمدى قدرة فريقه على المضي قدماً في البطولة، وتحديد أهدافه، وفي نفس الوقت تجنب الخسارة تفادياً للخروج المبكر، وبالتالي فإن الحذر فيها ضروري. وأضاف في المؤتمر الصحافي: "هي مواجهة ستتيح لنا التعبير عن إمكانياتنا كفريق بطل آسيا ويشارك في هذه البطولة على هذا الأساس، وبالتالي فان أهدافنا تحددها مواجهة الجزيرة، وإلى أي مدى نحن قادرون على الاستمرار".

وأوضح مدرب الهلال أنه حرص على متابعة مباريات سابقة للجزيرة علاوة على مباراته الافتتاحية أمام بيراي التاهيتي، وتأكد له أن الفريق يمتلك إمكانات فنية مميزة، وهو ما يستوجب من فريقه الحذر من أجل إيقاف مصادر الخطورة، وإلا سيهدد الجزيرة مسيرة فريقه للاستمرار في البطولة.

وعبر مدرب الهلال عن ثقته في التشكيلة المتواجدة مع فريقه حاليا خاصة بعد رحيل لاعب مثل الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مؤكداً أن المجموعة الحالية قادرة على تحقق طموحات الفريق، وأنه اصطحب معه مجموعة خارج قائمة البطولة للاستعانة بهم في حالة أي ظرف طارئ.

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