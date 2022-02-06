قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سيكون منتخب مصر مساء اليوم الأحد محل الأنظار والعيون، من كل أنحاء العالم حينما يخوض المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره منتخب السنغال.



وتمثل المباراة حلما كبيرًا وغالياً للمنتخبين مصر والسنغال بعدما تخطيا المنافسين في مختلف أدوار البطولة حتى وصلا إلى محطة المباراة النهائية.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية في نسخة الكاميرون بعدما أطاح بأصحاب الأرض في مشوار سعيه نحو اللقب الثامن في تاريخه.

أما منتخب السنغال فيبحث عن التتويج باللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه بعدما وصل من قبل للمباراة النهائية مرتين وفشل في التتويج باللقب.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الإطاحة بمنتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح في الدور قبل النهائي، كما سبق أن أطاح منتخب مصر بمنتخب المغرب من دور الثمانية بنتيجة 2/1، وقبلها تغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الستة عشر عبر ركلات الترجيح أيضاً.

وفي دور المجموعات كان منتخب مصر قد حل في المركز الثاني لمجموعته خلف منتخب نيجيريا.

أما منتخب السنغال فنجح في الفوز في مباراة الدور قبل النهائي على نظيره منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 3-1، وفي دور الثمانية تغلب بنفس النتيجة على منتخب غينيا الإستوائية، وكان منتخب أسود التيرانجا قد تصدر مجموعته في الدور الأول.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال اليوم في نهائي كأس الأمم الأفريقية

- قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة الجزائرية الأولى: القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

- قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

- القناة الرياضية البلغارية: بلغاريا سات، تردد: 12380، معدل استقطاب أفقى، معدل الترميز: 30000.

- قناة فارزيش من طاجيكستان: النايل سات، تردد: 11555، معدل استقطاب عمودي، معدل الترميز: 30000.

- قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

- قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.