اليوم الكبير.. مصر تبحث عن «اللقب الثامن» أمام السنغال في نهائي أمم إفريقيا الليلة.. تعرف على مشوار المنتخبين والغيابات والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية، فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، اليوم الأحد، إلى الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي يستضيف مواجهة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا.

وتم تعيين الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة كحكم الساحة، والمساعدين الأول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا، ومساعد تاني سورو من ليسوتو، بينما تم تعيين جان جوك ندالا الكونغو كحكم رابع، وحكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار أول، وزكريا برنس مساعد فار ثاني.

مشوار مصر

وفي دور المجموعات، بدأ المنتخب الوطني مشواره في النسخة الحالية من البطولة بأداء هزيل أمام نيجيريا، ليتلقى خسارة مفاجئة أمام "النسور الخضراء" بهدف نظيف.

وفي المباراة الثانية من دور المجموعات، فاز المنتخب الوطني بهدف نظيف على غينيا بيساو، قبل الفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطني ثان مجموعته برفقة نيجيريا.

وفي دور الـ 16، نجح الفراعنة في التغلب على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي دور الثمانية، تمكن المنتخب المصري من هزيمة نظيره المغربي بهدفين مقابل هدف.

وفي مواجهة نصف النهائي، فاز الفراعنة على منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليضربوا موعداً مع منتخب السنغال، الملقب بـ "أسود التيرانجا"، في المباراة النهائية.

مشوار السنغال

على الجانب الأخر، تأهل المنتخب السنغالي أسود كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط، بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف.

وفي دور الـ 16، فاز المنتخب السنغالي على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت "أسود الترانجيا" الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3/1، قبل الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل إلى نهائي البطولة القارية.

ويسعى المنتخب المصري للفوز في مباراة الليلة، وتحقيق اللقب الثامن، حيث يحتفظ الفراعنة بالرقم القياسي فى عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 مرات.

جدير بالذكر أن آخر لقب حققه الفراعنة كان عام 2010، ما يعني أن اللقب الإفريقي غائب عن خزينة المنتخب منذ 12 عاماً.

الغيابات والتشكيل المتوقع

ويعانى منتخب مصر قبل خوض نهائي كأس أمم إفريقيا من بعض الغيابات، أبرزها المدير الفني للمنتخب، البرتغالي كارلوس كيروش، والذي تم ايقافه مباراتين رسميا على خلفية الطرد أمام الكاميرون فى نصف النهائى، ليقود الفراعنة اليوم فنياً ضياء السيد المدرب العام.

وعلى مستوى اللاعبين، يفتقد الفريق خدمات كل من: أحمد حجازي مدافع الفريق ومحمد الشناوى حارس المرمى للإصابة، وعمر كمال عبد الواحد للايقاف.

ويعتبر التشكيل المتوقع لمنتخب مصر اليوم هو: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود الونش وأحمد فتوح، وحمدى فتحى ومحمد الننى وعمرو السولية فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

على الجانب الآخر، أعلن أليو سيسيه المدير الفنى للسنغال راية التحدى، وأكد على جاهزية فريقه للفوز على أى منافس فى المباراة النهائية معتبراً أن فريقه يضم أفضل اللاعبين فى النسخة الحالية بالبطولة ويستحق اللقب الذى لم تفز به السنغال من قبل.

ويملك المنتخب السنغالي عدد من النجوم البارزين، أبرزهم ساديو ماني جناح ليفربول والذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدفين في هذه النسخة.

كما يبرز اسم إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي الذي لعب دورا رئيسيا في وصول منتخب بلاده للنهائي، وبجانبهما يتواجد في خط الدفاع كاليدو كوليبالي لاعب نابولي الإيطالي، وبونا سار لاعب بايرن ميونيخ الألماني، وشيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس الإنجليزي.

ويميز تشكيل المنتخب السنغالي ايضاً بعض الأسماء المميزة مثل: إدريسا جاي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وميندي لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، وإسماعيلا سار لاعب واتفورد.

موعد المباراة

تقام المباراة مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 مساء بتوقيت السعودية، 11 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تُنقل مباريات كأس أمم أفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت"، إذ إنها تمتلك حقوق بث جميع مباريات البطولة، ويمكن مشاهدة مباريات البطولة من خلالها باشتراك شهري.

تردد قنوات بي إن سبورتس ماكس إتش دي 1 و2

القمر: نايل سات

التردد: 11084

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: أفقي

كما تذيع قنوات أخرى مباراة مصر والكاميرون بشكل مجاني عبر القمر المصري النايل سات كالتالي:

قناة "آر تي بي"

وتذيع قناة آر تي بي البوركينية المجانية بدون تشفير، مباريات البطولة عبر القمر الصناعي: يوتلسات، بتردد: 11900 / H 27500.

قناة "آر تي أي"

كذلك تذيع فضائية آر تي أي الإيفوارية مباريات البطولة من خلال القمر الصناعي بدر، بتردد: 11996 / H 27500.

القناة الجزائرية

كذلك تذيع القناة الجزائرية الأولى، عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6).

قناة "النبأ"

وتذيع قناة النبأ الليبية مباريات البطولة عبر القمر الصناعي النايل سات، بتردد: 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.