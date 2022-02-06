لماذا لم تنقل مباريات كأس العالم للأندية فضائياً؟.. قنوات أبوظبي ترد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف يعقوب السعدي رئيس مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، عن سبب عدم نقل مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ونقلها فقط عبر تطبيق "أبو ظبي".

وقال السعدي، في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية"، إن "الجماهير المصرية لها مكانة خاصة في قلوبنا وفي قلب الإمارات".

وأوضح رئيس مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية: "لم نحصل على حقوق إذاعة بطولة مونديال الأندية فضائيًا، قناة سعودية حصلت على الحقوق لنقل البطولة في السعودية أرضيًا ولهذا كان لا يمكن نقلها فضائيًا".

وتابع: "عرضنا على شركة في مصر لنقل المباريات أرضيًا لكنها رفضت، لهذا لم يكن أمامنا إلا التطبيق".

واختتم يعقوب السعدي تصريحاته بالقول: "نعد المشاهد بتحسين المشاهدة عبر التطبيق المباراة القادمة".

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام بالإمارات، حيث بدأ بطل أفريقيا مشواره بالفوز على مونتيري المكسيكي مساء السبت، بهدف نظيف أحرزه محمد هاني.

وسيواجه الأهلي فريق بالميراس البرازيلي مساء الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.