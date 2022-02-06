موسيماني: صححنا وضعنا التاريخي أمام مونتيري.. والأهلي لا يخشى أحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه لا يخشى مواجهة بالميراس البرازيلي في الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية المقام حاليًا في الإمارات.

وأشار موسيماني في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، إلى أن فريقه نجح في تعديل وضعه التاريخي ضد مونتيري المكسيكي، بعدما تفوق عليه للمرة الأولى في مواجهة اليوم، السبت.

وقال موسيماني: "لدينا 11 لاعبًا خارج تشكيلنا ولكن لعبنا بشكل جيد كما يؤدي الفريق الأساسي تمامًا، من المعروف أن من يشارك مع الأهلي يكون رجلًا ويثبت نفسه".

وأكمل: "خرجت من الحجر الصحي ظهيرة اليوم فقط ولكن كان لا بد من الفوز على مونتيري".

وأردف: "خسرنا أمام مونتيري مرتين من قبل، لذلك كان لدي حافز الفوز، وكان لدي الرغبة في ترك بصمة بكأس العالم للأندية هذا العام، لقد صححنا الوضع التاريخي لنا أمامهم".

واختتم: "سنكون متماسكين أمام بالميراس لأننا نعرفهم جيدًا وفزنا عليهم من قبل في العام الماضي، ستكون مباراة صعبة لكن الأهلي لا يخشى أحد".

وتأهل الأهلي إلى الدور قبل النهائي من كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء القادم، بعدما تفوق على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف.