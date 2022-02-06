"أهم بطولة وانطباع مكة ورد على سيسيه".. 10 رسائل من صلاح قبل نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح محمد صلاح قائد منتخب مصر بأن الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية سيكون الحدث الأهم في مسيرته، قائلًا بأنه لا يفكر حاليا في جائزة أفضل لاعب في العالم، وأبدى سعادته بدعم الإعلام والجماهير لمنتخب مصر.

وقال محمد صلاح في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية: "بالتأكيد الجميع سعيد بالتأهل إلى النهائي، والحمد لله على الفوز في كافة المباريات الماضية بالرغم من الإصابات والصعوبات التي تعرض لها الفريق".

أما بالنسبة للعب ضد ماني: "إنه من الرائع أن ألعب ضد السنغال كفريق وماني كزميل، كان هناك حديث قصير بيننا عقب مباراة المغرب وقلنا هيا نلتقي في نهائي البطولة".

وتحدث عن خسارة نهائي 2017، قائلًا :"أرى أنه خلال مباراة 2017 كانت هناك صعوبات، لكن مع وجود 5 تبديلات في المباراة أعتقد أن الفريق استطاع أن يحصل على شيء من الراحة، وأتمنى أن ننجح في مواجهة الغد وتحقيق البطولة".

وأضاف: "كان هناك سوء توفيق في نهائي 2017 وأتمنى أن يكون معنا حسن الحظ غدا".

وردا على سؤال، هل تكون البطولة سبب في الفوز بأفضل لاعب في العالم؟، قال صلا: "كل ما أركز فيه هو أن أقدم أفضل شيء مع المنتخب، والفوز بالبطولة، الجميع ظهر بشكل جيد في المباريات الماضية، سواء حصلت على جائزة أفضل لاعب أو لم تأتي مازال الوقت مبكر على هذا الحدث، لكن أنا حاليا أفكر فقط في الفوز بالبطولة، ولا أطلب من اللاعبين سوى تقديم نفس أداء المباريات الماضية".

انطباع طفلته

أوضح شعور طفلته تجاه المباراة، قائلًا: "مكة تريدني أن أعود إلى البيت في أسرع وقت، لكنها تعلم أنني مع المنتخب، وكانت ترغب في الحضور إلى هنا لكن طول ساعات السفر تسبب في عدم مجئ الأسرة، لكنها اتصلت بي وأرسلت الدعوات من أجل الفوز بالبطولة وطالما دعت إن شاء الله سنفوز".

شعوره تجاه البطولة

أوضح قائد الفراعنة، قائلًا: "بالتأكيد الفوز ببطولة مع المنتخب شيء جيد، لقد حققت بطولات في إنجلترا، أوروبا وسويسرا لكني أتمنى حقا تحقيق الفوز في النهائي لأحقق بطولة مع المنتخب".

وواصل: "مفتاح الفوز هو اللعب مثل المباريات الماضية، لأننا كنا رجال ونلعب من أجل الفوز بالبطولة، وفزنا على 3 منتخبات مرشحة للفوز بالبطولة، لكن الجميع كان يمتلك الروح من أجل الفوز، ومباراة السنغال ستكون حياة أو موت وسنلعب المباراة بعقلية البطل وإن شاء الله سنفوز".

واستطرد: "سنلعب مباراة هامة غدا، وبعد ذلك مباراتين في غاية الأهمية مارس المقبل، نحن الآن لا نفكر إلا في مباراة الغد لأنه المباراة الأهم حاليا، وبعد ذلك سوف نفكر في مواجهتي مارس".

رسالته للإعلام والجماهير

واستعاد محمد صلاح رسالته قبل مباراة كوت ديفوار: "أتذكر جيدا ما قلته عن دعم الإعلام والجمهور، وأتمنى أن يكون الجميع استقبل الأمر بشكل جيد ولم أهاجم أحد، لكن الجميع شاهد كيف يخرج اللاعب أفضل ما لديه عندما يكون الجميع خلفه، الأهلاوية يشجعوا الزملكاوية أكثر من أي أحد، والزملكاوية يشجعوا الأهلاوية أكثر من أي أحد، لا يشترط أن يكون هذا الأمر رد فعل على كلامي، وأتمنى أن يكون المنتخب هو رقم واحد".

رسالة للاعبين

رسالتي للاعبين دائما ما تكون فيما بيننا، وإن كنت سأقول لهم شيء الآن قبل أن أقول أشياء أخرى فيما بينا عقب المران، فمباراة الغد مباراة نهائي عليهم أن تحققوا الفوز من أجل الجميع في مصر، هناك من لا ينتظر شيء من المصريين سوى أن يحقق المنتخب الفوز

رد على سيسيه

ردا على تصريحات سيسيه حول عدم تأثر منتخب مصر بلعب الوقت الإضافي 3 مرات، قال محمد صلاح: "حسنا، إنه نهائي، لا أحد يتحدث عن الإرهاق، نحن نتذكر الناس في مصر ورغبتنا أن نشعرهم بالساعدة، وإذا كنا بحاجة لمزيد من الجهد سنقوم به من أجل الجمهور في مصر".

غياب كيروش

قال صلاح بخصوص غياب كارلوس كيروش عن اللنهائي: "الأمر لا يتعلق بوجود المدرب من عدمه خلال المباراة، إنها مجرد مباراة يخوضها 11 رجلا وسنقاتل من أجل الفوز، وأنا على ثقة من أن جميع اللاعبين لديهم مسئولية كبيرة في هذا الأمر".

واختتم قائلًا: "بالطبع نحن نشعر بالحزن لكني أثق في أننا سنحتفل معه بعد المباراة".