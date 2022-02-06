تعرف على المنافس وموعد مباراة الأهلي المقبلة في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فاز الأهلي بطل إفريقيا على مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي ببطولة كأس العالم للأندية بالإمارات.

ويدين الأهلي بالفضل في الفوز إلى محمد هاني الذي سجل هدف المباراة في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يتأهل الأهلي إلى المربع الذهبي لمونديال الأندية ليضرب موعدا أمام بالميراس البرازيلي بطل كونميبول في نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وسيواجه الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الثلاثاء المقبل.

ويحتضن استاد آل نهيان بنادي الوحدة مواجهة نصف النهائي بين الأهلي وبالميراس البرازيلي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

يذكر أن الأهلي كان قد نجح في الفوز على بالميراس البرازيلي في النسخة الماضية بكأس العالم للأندية، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويستهل نادي بالميراس مشاركته في البطولة من الدور نصف النهائي أمام الأهلي، حيث يتطلع ليصبح خامس الأندية البرازيلية التي تفوز باللقب بعد نادي كورينثيانز (2000، 2012)، ونادي ساو باولو (2005)، ونادي إنترناسيونال (2006).

وسجل نادي بالميراس مشاركته الأولى في بطولة كأس العالم للأندية خلال العام الماضي، عندما حصد على المركز الرابع بعد خسارته أمام نادي تايجرز أونال المكسيكي في النصف النهائي، ونادي الأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.