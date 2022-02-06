كأس العالم للأندية.. تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والجزيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 6 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب استاد محمد بن زايد مساء يوم الأحد، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريقي الجزيرة الإماراتي والهلال السعودي، في كأس العالم للأندية 2021.



ويلتقي الفريقان في ختام الدور الثاني للبطولة، في مباراة تنطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

الفائز من تلك المباراة سيخوض تحديا مثيرا أمام تشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل في الدور نصف النهائي.

أما الخاسر فيلاقي نظيره مونتيري المكسيكي لتحديد المركزين الخامس والسادس، يوم الأربعاء أيضا.

كان مونتيري خسر مباراة الدور الثاني أمام الأهلي المصري بطل أفريقيا، بهدف الظهير الأيمن محمد هاني، وبات عليه انتظار الخاسر من الجزيرة والهلال.

التشكيل المتوقع للجزيرة أمام الهلال

حراسة المرمى: علي خصيف.

خط الدفاع: محمد ربيع – محمد العطاس – ميلوس كوسانوفيتش – عبدالله إدريس.

خط الوسط: عبدالله رمضان – محمد جمال – سيريرو.

خط الهجوم: ديابي – زايد العامري – علي مبخوت.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الجزيرة

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك.

خط الوسط: سالم الدوسري، محمد كنو، جوستافو كويلار، ماتيوس بيريرا.

خط الهجوم: أوديون إيجالو، موسى ماريجا.