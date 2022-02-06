تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال بنهائي كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

استقر البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم الأحد ضد السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا.

ومن المتوقع أن يستعين كيروش بخدمات إمام عاشور في مركز الظهير الأيمن بدلا من عمر كمال عبد الواحد الذي سيغيب عن المباراة بسبب الإيقاف.

ومن المقرر أن تستمر الاستعانة بمحمود حمدي "الونش" في مركز قلب الدفاع بعد غياب أحمد حجازي للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش مباراة الكاميرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: إمام عاشور، محمد عبد المنعم، محمود الونش، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، عمرو السولية.

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر وصل إلى مباراة النهائي بعد إقصاء الكاميرون في نصف النهائي بركلات الترجيح (3-1)، بينما تأهلت السنغال عقب الفوز على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).