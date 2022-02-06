الامارات | مدرب الأهلي: لا نعرف المستحيل.. ولاشيء يوقفنا

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي: لا نعرف المستحيل.. ولاشيء يوقفنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب فريق الأهلي المصري عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على مونتيري المكسيكي في بداية مشواره ببطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2021"، مؤكداً أن فريقه لا يعرف المستحيل، وقادر على تخطي كل الظروف الصعبة = التي أحاطت بمشاركته هذه المرة في البطولة التي يمتلك الرقم القياسي لعدد المشاركات فيها (16 مباراة).

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز بهدف وحيد على مونتيري المكسيكي في الدور ربع النهائي للبطولة، وتأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي في المباراة المقررة الثلاثاء المقبل على استاد آل نهيان. وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الذي أعقد عقب اللقاء :خضنا مباراة في غاية الصعوبة أمام فريق متمرس وكانت له الأفضلية على الأهلي في مواجهاته السابقة بنفس البطولة، في الوقت الذي افتقد فيه فريقنا 7 لاعبين أساسيين متواجدين في صفوف المنتخب المصري، علاوة على عدد كبير من الإصابات للاعبين التي طاردت اللاعبين غير الدوليين.

وأوضح أنه كان يعلم أن هذه الظروف الصعبة لن تكون عائقا أمام قوة إرادة وتحدي فريق الأهلي الذي لا يعرف المستحيل، وأن كل من يتابع الفريق ويعرفه جيداً يعرف أن لا شيئ يمكن أن يوقفه. وأشار إلى انه حرص على متابعة عدد كبير من المباريات الأخيرة لفريق مونتيري، وتعرف على كثير من تفاصيله، معبراً عن اعتقاده أن منافسه الذي يملك إمكانات عالية، ظن أن الظروف التي يمر بها الأهلي يمكن أن تؤثر عليه، ولكن أداء الأهلي كان مفاجأة لهم، لأنه عمل على التحضير لهذه المباراة بكل تفاصيلها.

وأشاد مدرب الأهلي بالدعم الجماهيري الكبير لفريقه، و هو ما اعتاد عليه داخل مصر وخارجها، وفي أي مكان يزوره الفريق، وان له الشرف كأول مدرب إفريقي يتولى مسؤولية تدريب فريق الأهلي الذي تناوب على تدريبه مدربين كبار من كل إنحاء العالم وتحديداً من أوروبا.

وحول المواجهة المقبلة التي ستجمعه مع بالميراس، أكد موسيماني انها ستكون مباراة تكتيكتيه من طراز رفيع، متمنياً أن ينجح فريقه في تحقيق الفوز مثلما فعل في أخر مواجهة جمعت بينهما في النسخة الأخيرة وحسمها بركلات الترجيح.

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