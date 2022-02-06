الامارات | نجم تنس يعود إلى الملاعب ليعلن "الوداع"

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تنس يعود إلى الملاعب ليعلن "الوداع" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف بطل فلاشينغ ميدوز السابق الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي يسجل الأسبوع المقبل عودته الى ملاعب كرة المضرب لأول مرة منذ عامين ونصف العام، أن الأمر يتعلق بوداع أكثر من عودة ولهذا السبب اختار المشاركة في دورة بوينوس أيرس. وغاب ابن الـ33 عاماً عن الملاعب منذ إصابته بكسر في الركبة في يونيو 2019 خلال مشاركته في دورة كوينز الإنكليزية.

وخضع الأرجنتيني الذي وصل في تصنيف المحترفين الى المركز الثالث في صيف 2018، لأربع عمليات جراحية في ركبته بسبب تلك الإصابة التي جعلته يتراجع في تصنيف "أي تي بي" الى المركز 757. وأعلن منظمو دورتي بوينوس أيرس وريو التي تقام بعدها بأسبوع، عن توجيه بطاقة دعوة الى اللاعب الذي توج بطلاً لفلاشينغ ميدوز عام 2009 والذي تعرض أيضاً لكسر في ركبته خلال دورة شنغهاي للماسترز في أكتوبر 2018 بعدما عانى قبلها من إصابات متعددة في الرسغ تطلبت أيضاً إجراء أربع عمليات جراحية.

لكن يبدو أن العودة ستكون محصورة بدورة بوينوس أيرس بحسب ما أشار إليه السبت، بالقول "إنه وداع أكثر مما هي عودة. مضت أعوام وأنا أختبر العلاجات، وأنا أرى الأطباء،

ولم أستطع تخيل الاعتزال وأنا خارج الملعب. لا توجد دورة أفضل من بوينوس أيرس للقيام بذلك (اعلان الاعتزال بشكل رسمي). بعد هذا الأسبوع، سأفكر في المستقبل".

ويعود اللقب الأخير والثاني والعشرين في مسيرة الأرجنتيني الى دورة إنديان ويلز للماسترز عام 2018، فيما تعود مشاركته الأخيرة في دورة بوينوس أيرس الى عام 2006 حين كان في السابعة عشرة من عمره حيث خرج من الدور الأول على يد المصنف أول عالمياً سابقاً الإسباني خوان كارلوس فيريرو.

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