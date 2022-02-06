الامارات | أوساسونا يسدي خدمة لريال مدريد باجباره إشبيلية على التعادل

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساسونا يسدي خدمة لريال مدريد باجباره إشبيلية على التعادل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسدى أوساسونا خدمة لريال مدريد المتصدر بعدما أجبر ضيفه إشبيلية على الاكتفاء بتعادل ثالث توالياً، وهذه المرة من دون أهداف في لقاء أهدر خلاله ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع أمس في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم. ودخل إشبيلية الملعب الذي لم يذق فيه طعم الهزيمة في الدوري منذ مايو 2013، على خلفية خروج من ثمن نهائي مسابقة الكأس على يد الجار ريال بيتيس (1-2) وتعادلين في المرحلتين الماضيتين مع فالنسيا (1-1) وسلتا فيغو (2-2)، فيما دخل أوساسونا اللقاء على خلفية فوز يتيم في المراحل الـ13 الماضية.

ورغم مشاركة الفرنسي أنتوني مارسيال القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية من مانشستر يونايتد الإنكليزي على سبيل الإعارة، لم يقدم إشبيلية الذي خسر جهود المدافع الأرجنتيني غونسالو مونتييل للإصابة بعد 6 دقائق فقط، شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي كان فيه أوساسونا الأفضل والأخطر لكن من دون فعالية.

ودخل الفريقان استراحة الشوطين والتعادل السلبي سيّد الموقف، وبقي الوضع عليه مع غياب شبه تام للفرص الحقيقية حتى الوقت بدل الضائع حين احتسب الحكم ركلة جزاء لإشبيلية بعد خطأ في المنطقة المحرمة من مانو سانشيس على الفرنسي جول كونديه، لكن الحارس سيرخيو هيريرا تألق في وجه الكرواتي إيفان راكيتيتش (3+90)، مبقياً على نتيجة التعادل.

وبهذه النقطة، رفع فريق المدرب خولن لوبيتيغي رصيده الى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ريال المتصدر الذي يستضيف غرناطة اليوم، باحثاً بدوره عن تعويض تعثره في المرحلة الماضية أمام إلتشي (2-2) وخروجه الخميس من ربع نهائي مسابقة الكأس بالخسارة أمام مضيفه أتلتيك بلباو (صفر-1).

ورغم اكتفائه بفوز يتيم في آخر 14 مرحلة، رفع أوساسونا رصيده الى 29 نقطة في منتصف الترتيب وذلك نتيجة النتائج الإيجابية التي حققها في بداية الموسم حين مني بهزيمة وحيدة في مبارياته الـ11 الأولى التي حقق فيها خمسة انتصارات.

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