الامارات | ميلان يهزم إنتر ويضيق عليه الخناق في صدارة الدوري الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يهزم إنتر ويضيق عليه الخناق في صدارة الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب ميلان تأخره بهدفين أمام مضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 2 /1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وخيم التعادل السلبي على المباراة الأخرى التي جمعت بين روما وضيفه جنوه.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق الكرواتي ايفان بيريسيتش في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو دور البطولة ورد بهدفين لميلان في الدقيقتين 75 و79.

وأنهى ميلان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ثيو هيرنانديز في الثواني الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 52 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة فقط خلف إنتر ميلان المتصدر.

وعلى ملعب الأولمبيكو، أنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليو أوستيجارد لاعب جنوه في الدقيقة 69 ونيكولو زانيولو لاعب روما في الدقيقة الأخيرة.

ورفع روما رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس مقابل 14 نقطة لجنوه في المركز قبل الأخير.

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