الامارات | الأهلي المصري يفك شفرة مونتيري ويضرب موعداً مع بالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يفك شفرة مونتيري ويضرب موعداً مع بالميراس في نصف نهائي مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قاد محمد هاني فريقه الأهلي المصري لفك شفرة مونتيري المكسيكي بعد أن سجل هدف اللقاء الوحيد في المواجهة التي جمعت لفريقين مساء اليوم السبت على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي ضمن الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، ليضرب بذلك الفريق المصري موعداً مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي الذي سيقام يوم الثلاثاء المقبل على ذات الملعب.

وظلت الشباك ساكنة طوال الشوط الأول على الرغم من المحاولات المستمرة من الجانبين، لكن محمد هاني استطاع أن يهز الشباك في الدقيقة 53 بعد أن تابع تشتيت حارس الفريق المكسيكي للكرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في الشباك وسط فرحة عارمة من الجماهير التي احتشدت في المدرجات.

وسيواجه مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس الفريق الخاسر من لقاء الجزيرة والهلال السعودي.

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