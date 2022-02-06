الامارات | شبيه جديد لـ محمد صلاح بالإسكندرية: «الناس بتقولي عايزين البطولة» (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن شبيه جديد لـ محمد صلاح بالإسكندرية: «الناس بتقولي عايزين البطولة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلقب الشاب فارس السيد عبدالفتاح في الشوارع وبالأخص حين يجلس في أحد مقاهي محافظة الإسكندرية، لمتابعة مباريات مصر بـ"محمد صلاح الغلابة"، بسبب الشبه الكبير بينه وبين نجم "الفراعنة".

يستمع الشاب المصري فارس السيد عبدالفتاح، بشكل شبه يومي، في الشوارع، بتعليق عبارة «محمد صلاح الغلابة»، وبالأخص حين يجلس على أحد مقاهي محافظة الإسكندرية، التي يقطن بها لمتابعة مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية الجارية الآن، والسبب يتمثل في الشبه الكبير بالملامح بينه وبين نجم كرة القدم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، إضافة إلى طريقة تصفيف الشعر، التي يعتمدها الاثنين سواء اللاعب أو الشاب الإسكندراني.

ويعيش الشاب فارس السيد عبدالفتاح، البالغ من العمر 23 عاما، بمحافظة الإسكندرية ويعمل مهندس برمجيات، بدأ الناس يلاحظون الشبه الكبير بينه وبين محمد صلاح منذ أن كان طالبا جامعيا، لدرجة جعلتهم يطالبونه بإطالة شعره وتصفيفه على نفس طريقة محمد صلاح، حسب صحيفة الوطن المصرية.

يقول فارس: «الناس اللي نبهتني للشبه ده، كانوا بيقولولي لو ربيت شعرك هتبقى شبه بالظبط، بسمع الكلام ده من وأنا وفي أولي كلية»، ومع الوقت استجاب الشاب لتلك المطالب فأصبح شكله كأنه نسخة من اللاعب العالمي، لدرجة أن من يراه للمرة الأولى يعتقد أنه «صلاح» بالفعل، قبل أن يدرك بعد التدقيق والفحص أنه يشبهه فقط.

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