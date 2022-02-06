الامارات | الوصل وبني ياس يتعادلان في زعبيل بدون أهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وبني ياس يتعادلان في زعبيل بدون أهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعادل فريقا الوصل وبني ياس في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين في استاد زعبيل بنادي الوصل ليترفع رصيد الوصل إلى 18 نقطة بينما يحصل بني ياس على نقطة ثمينة ليصل إلى النقطة 19 في جدول ترتيب البطولة.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى الفني من الفريقين مع أفضلية لفريق الوصل الذي كان أخطر من معظم أوقات المباراة حيث وصل علي صالح، إلى المرمى في أكثر من مناسبة وانفرد بالمرمى إلا أنه أخفق في التسجيل وكانت أخطر الفرص سانحة في الدقائق الأخيرة حيث انفرد تماماً علي صالح بحارس بني ياس فهد الظنحاني إلا أن الأخير نجح في إخراج الكرة ببراعة لتتحول إلى ركلة ركنية.

وحاول بني ياس وكان بإمكانه التسجيل في أول 10 دقائق، إلا أن مهاجموه أضاعوا فرصتين للتسجيل، ومع بداية الشوط الثاني اعتمد الفريق على الهجمات المرتدة والتمركز الدفاعي ونجح في الحصول على نقطة التعادل لتنتهي المباراة سلبياً ويحصل كل فريق على نقطة.

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