الامارات | العربي يهزم مسافي ويستعيد صدارة دوري "الأولى"

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يهزم مسافي ويستعيد صدارة دوري "الأولى" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق نادي العربي فوزا صعبا وثمينا على مضيفه مسافي (3-1) ضمن منافسات الجولة 18 لدوري الدرجة الاولى التي أقيمت مساء اليوم السبت، وتصدر ترتيب فرق البطولة مؤقتا برصيد 44 نقطة، بينما تجمد رصيد مسافي عند 12 نقطة، وسجل للعربي الكسندر ازيريدو وراشد عيسى وباولو سيلفا، ولفريق مسافي سيلفيو رودريجوس.

وفاز الجزيرة الحمراء على "ستي" (4-3) ليصبح رصيد الفائز 16 نقطة و"ستي" ست نقاط.

وسجل للجزيرة الحمراء علي حسن، ومحمد شعث، والبرازيلي كزاكز فابريك، وومواطنه هوغو الكسندر، ولفريق "ستي" كل من حمد عيسى، وعلي عبد الله، والايفواري هاياتو.

وتختتم الجولة مساء يوم غد بمواجهات الفجيرة مع الرمس، و"جلف إف سي" مع دبا الحصن، ومصفوت مع حتا، والذيد مع البطائح، ودبا الفجيرة مع التعاون.

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