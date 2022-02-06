الامارات | هاري كين يتغزل في محمد صلاح.. "يتألق أمام الكبار"

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يتغزل في محمد صلاح.. "يتألق أمام الكبار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم توتتنهام والمنتخب الإنجليزي، هاري كين، إن محمد صلاح لاعب رائع، وبفضله ينافس ليفربول على الدوري الإنجليزي.

وقال كين، في حوار مع قناة "أمازون": "محمد صلاح كان رائعا.. إنه يتألق أمام أكبر فرق الدوري الممتاز، متواجد بشكل دائم، وبدأ الموسم بطريقة رائعة".

وأردف: "بفضل صلاح اقترب ليفربول من مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختار كين، صلاح ضمن تشكيلته لأفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، والتي ضمت خمسة لاعبين، وهم هوغو لوريس وسون من توتنهام، وصلاح من ليفربول، ونغولو كانتي ورييس جيمس من تشيلسي.

ويقدم صلاح، الذي يتواجد حاليا مع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في الكاميرون، أداء مبهرا مع ليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر حاليا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفا، بفارق ستة أهداف عن أقرب منافسيه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news