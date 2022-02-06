الامارات | راشد بن حمدان يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حمدان يعيد تشكيل شركة النصر لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، برئاسة محمد أحمد المري، وعبدالله سالم بن طوق نائباً للرئيس، وعضوية كلاً من الدكتور حسن سهيل، محمد علي الغيثي، عادل محمد شاكري، وسعيد درويش بوسمرة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي قرار رئيس النادي عبر حساب تويتر، ويأتي هذا التشكيل الجديد لمجلس الإدارة بعد أيام من إعادة تشكيل مجلس إدارة النادي برئاسة مروان بن غليطة، وحافظ عضو مجلس إدارة النادي عادل شاكري، على مكانة بمجلس الإدارة الجديد بعد العمل الكبير الذي قام به في قطاع المراحل السنية السنوات الماضية.

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