الامارات | تشيلسي وويستهام يتأهلان للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي وويستهام يتأهلان للدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل فريق تشيلسي إلى الدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه على بليموث أرجايل 2 / 1، بعد الوقت الإضافي، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الدور الرابع من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم بليموث بهدف سجله ماكاولي جيلسفي في الدقيقة الثامنة وتعادل تشيلسي عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 41.

واضطر الفريقان للعب شوطين إضافيين تمكن خلالهما تشيلسي من تسجيل هدف الفوز عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وتأهل أيضا فريق ويستهام عقب فوزه على كيديرمنتسر 2 / 1 بعد الوقت الإضافي أيضا.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث كان فريق كيديرمنتسر هو البادئ بالتسجيل عن طريق أليكس بيني في الدقيقة 19 ولكن ويستهام سجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق ديكلان رايس.

وفي الوقت الإضافي سجل ويستهام هدف الفوز عن طريق جارود بوين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.

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