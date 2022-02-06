الامارات | العين يظهر في مباراة خورفكان بـ 5 وجوه.. "شخصيته قوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يظهر في مباراة خورفكان بـ 5 وجوه.. "شخصيته قوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر فريق العين بخمسة وجوه في مباراته مع خورفكان، اليوم السبت، ضمن الجولة 14 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين تمكن خلالها من فرض شخصيته القوية أمام خصمه مستفيداً من اللعب على أرضه في استاد هزاع بن زايد وبحضور أنصاره الذين تفاعلوا مع كل هجمة ولمحة فنية أسهمت في الفوز العريض 4-1.

وشهدت المواجهة الأولى للفريقين في الدور الثاني للدوري شكلاً مختلفاً للعين عن الصورة التي أنهى بها الدور الأول حيث خسر من الشارقة في الجولة 13، ودخل الزعيم المباراة بصورة ملفتة وتمتع بالشخصية القوية والرغبة الجادة في الحصول على اللقب، وقدم عرضاً متكامل العناصر الفنية حيث تنويع الهجمات والتسجيل من الكرات العرضية والمرتدات ومن العمق.

ولعل من أبرز مقومات العين في مباراة خورفكان سرعة نقل الكرات وترابط الخطوط، فضلاً عن الأداء التكتيكي المنضبط دفاعاً وهجوماً، وأضاف على كل ذلك حالة الانسجام الواضحة بين المهاجمين المغربي سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو في المنطقة الأمامية وتحركاتهما المتناغمة إلى جانب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

يذكر أن العين رفع رصيده إلى 33 نقطة محافظا على الصدارة بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه على الصدارة فريق الوحدة الذي يحتل المركز الثاني بـ 27 نقطة، فيما تجمد رصيده خورفكان عند 15 نقطة متراجعا في ترتيب الدوري.

أبرز الملاحظات الفنية على العين في مباراة خورفكان

1- التمتع بالشخصية القوية والرغبة الجادة في الحصول على اللقب.

2- تنويع الهجمات والتسجيل من الكرات العرضية والمرتدات ومن العمق.

3- سرعة نقل الكرات وترابط الخطوط.

4- أداء تكتيكي منضبط دفاعاً وهجوماً.

5- انسجام المهاجمين المغربي سفيان رحيمي والتوغولي لابا كودجو والأرجنتيني كريستيان جوانكا.

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